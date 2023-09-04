Cили оборони України просунулись в районі Бахмута та Запорізької області - ISW
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Українські сили продовжили контрнаступальні дії та 3 вересня просунулися в районі Бахмута та на заході Запорізької області. Про це повідомляє УНН з посиланням на Інститут вивчення війни.
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Зокрема, аналітики підтвердили, що українські війська вели наступальні дії на Мелітопольському напрямку, на заході Запорізької області. Дані за 2 і 3 вересня показують, що українські сили контролюють південну Кліщіївку.
Також речник Таврійського угруповання військ України Олександр Штупун заявив, що українські сили досягли невизначених успіхів у напрямку Вербового (18 км на південний схід від Оріхова).
Доповнення
Сили оборони України рішуче прорвали першу лінію оборони росії поблизу Запоріжжя після тижнів кропіткої розмінування, і очікують швидших успіхів, оскільки вони натискатимуть на слабшу другу лінію, заявив генерал, який очолює південний контрнаступ.
Командувач Тарнавський підрахував, що росія присвятила 60% свого часу та ресурсів будівництву першої лінії оборони і лише по 20% кожної лінії другої та третьої лінії, оскільки москва не очікувала значних успіхів з боку України. За його словами, зараз українські війська висуваються з обох сторін пролому та зміцнюють свій контроль на території, захопленій під час останніх боїв.