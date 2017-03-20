Четвертьфиналист Лиги чемпионов "Монако" удержал лидерство во французском чемпионате
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Четвертьфиналист Лиги чемпионов "Монако" одержал очередную победу во французской Лиге 1, разгромив в гостях "Кан" в 30 туре чемпионате Франции, информирует УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Юный нападающий Килиан Мбаппе оформил дубль, а Фабиньйо отличился с пенальти - 3:0.
Отметим, что в последних 12 матчах К.Мбаппе забил уже 12 голов.
Таким образом "Монако" (71 балла), по-прежнему опережает "Пари Сен-Жермен" на три очка в турнирной таблице.
Добавим, что во втором поединке тура "ПСЖ" дома минимально обыграл "Лион" - 2:1.
Напомним, в 1/4 финала Лиги чемпионов "Монако" сразится против "Боруссии Д".