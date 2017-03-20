Четвертьфиналист Лиги чемпионов "Монако" удержал лидерство во французском чемпионате

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 36133 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 103503 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 118929 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 177957 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 129913 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124757 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117260 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106492 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107532 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103907 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Четвертьфиналист Лиги чемпионов "Монако" удержал лидерство во французском чемпионате

Киев  •  УНН

 • 9229 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Четвертьфиналист Лиги чемпионов "Монако" одержал очередную победу во французской Лиге 1, разгромив в гостях "Кан" в 30 туре чемпионате Франции, информирует УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Юный нападающий Килиан Мбаппе оформил дубль, а Фабиньйо отличился с пенальти - 3:0.

Отметим, что в последних 12 матчах К.Мбаппе забил уже 12 голов.

Таким образом "Монако" (71 балла), по-прежнему опережает "Пари Сен-Жермен" на три очка в турнирной таблице.

Добавим, что во втором поединке тура "ПСЖ" дома минимально обыграл "Лион" - 2:1.

Напомним, в 1/4 финала Лиги чемпионов "Монако" сразится против "Боруссии Д".

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