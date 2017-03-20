Чвертьфіналіст Ліги чемпіонів "Монако" втримав лідерство у французькому чемпіонаті

Юний нападник Кіліан Мбаппе оформив дубль, а Фабіньйо відзначився одного разу з пенальті – 3:0.

Зазначимо, що в останніх 12 матчах К.Мбаппе забив вже 12 голів.

Таким чином "Монако" (71 бали), як і раніше випереджає "Парі Сен-Жермен" на три очки в турнірній таблиці.

Додамо, що в другому поєдинку туру "ПСЖ" вдома мінімально переміг "Ліон" – 2:1.

Нагадаємо, у 1/4 фіналу Ліги чемпіонів "Монако" замагатиметься проти "Борусії Д".