Чвертьфіналіст Ліги чемпіонів "Монако" втримав лідерство у французькому чемпіонаті
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Чвертьфіналіст Ліги чемпіонів "Монако" здобув чергову перемогу у французькій Лізі 1, розгромивши в гостях "Кан" в 30 турі чемпіонаті Франції, інформує УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Юний нападник Кіліан Мбаппе оформив дубль, а Фабіньйо відзначився одного разу з пенальті – 3:0.
Зазначимо, що в останніх 12 матчах К.Мбаппе забив вже 12 голів.
Таким чином "Монако" (71 бали), як і раніше випереджає "Парі Сен-Жермен" на три очки в турнірній таблиці.
Додамо, що в другому поєдинку туру "ПСЖ" вдома мінімально переміг "Ліон" – 2:1.
Нагадаємо, у 1/4 фіналу Ліги чемпіонів "Монако" замагатиметься проти "Борусії Д".