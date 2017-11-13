Чубаров призвал ВР поддержать законопроект о финансировании крымских телерадиокомпаний

Проект Закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно льгот отдельным категориям граждан, регистрационный №6668, кроме других аспектов, позволит оказать поддержку негосударственным телерадиокомпаниям, которые функционировали на территории АРК и Севастополя.

"Данные телерадиокомпании подверглись репрессиям, были вытеснены за пределы Крыма и теперь они функционируют на территории Украины. Прошу Председателя Верховной Рады поручить Председателю Комитета по вопросам бюджета внести на этой неделе данный законопроект на рассмотрение ВР", - подчеркнул Рефат Чубаров.

Напомним, лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призывает тех, кто живет в Крыму, постоянно держать при себе напоминание, как вести себя во время общения с представителями оккупационной власти.