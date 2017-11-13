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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 5135 просмотра

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14:12 • 20696 просмотра

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Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 40985 просмотра

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13:14 • 39657 просмотра

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Чубаров призвал ВР поддержать законопроект о финансировании крымских телерадиокомпаний

Чубаров призвал ВР поддержать законопроект о финансировании крымских телерадиокомпаний

Киев  •  УНН

 • 6788 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на заседании Согласительного совета лидеров фракций и групп призвал на этой неделе рассмотреть законопроект о финансовой поддержке телерадиокомпаний, которые функционировали на территории Крыма и города Севастополя. Об этом сообщили в пресс-службе БПП, передает УНН.

Проект Закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно льгот отдельным категориям граждан, регистрационный №6668, кроме других аспектов, позволит оказать поддержку негосударственным телерадиокомпаниям, которые функционировали на территории АРК и Севастополя.

"Данные телерадиокомпании подверглись репрессиям, были вытеснены за пределы Крыма и теперь они функционируют на территории Украины. Прошу Председателя Верховной Рады поручить Председателю Комитета по вопросам бюджета внести на этой неделе данный законопроект на рассмотрение ВР", - подчеркнул Рефат Чубаров.

Напомним, лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призывает тех, кто живет в Крыму, постоянно держать при себе напоминание, как вести себя во время общения с представителями оккупационной власти.

 

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