Чубаров закликав ВР підтримати законопроект про фінансування кримських телерадіокомпаній

Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо пільг окремим категоріям громадян, реєстраційний №6668, крім інших аспектів, дозволить надати підтримку недержавним телерадіокомпаніям, які функціонували на території АРК та міста Севастополь.

"Дані телерадіокомпанії піддалися репресіям, були витіснені за межі Криму і тепер вони функціонують на території України. Прошу Голову Верховної Ради дати доручення Голові Комітету з питань бюджету внести на цьому тижні даний законопроект на розгляд ВР," – підкреслив Рефат Чубаров.

Нагадаємо, лідер Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликає тих, хто живе в Криму, постійно тримати при собі пам'ятку, як поводитися під час спілкування з представниками окупаційної влади.