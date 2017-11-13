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Чубаров закликав ВР підтримати законопроект про фінансування кримських телерадіокомпаній

Чубаров закликав ВР підтримати законопроект про фінансування кримських телерадіокомпаній

Київ • УНН

 • 6798 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на засіданні Погоджувальної Ради лідерів фракцій та груп закликав на цьому тижні розглянути законопроект щодо фінансової підтримки телерадіокомпаній, які функціонували на території Крима та міста Севастополя. Про це повідомили в прес-службі БПП, передає УНН.

Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо пільг окремим категоріям громадян, реєстраційний №6668, крім інших аспектів, дозволить надати підтримку недержавним телерадіокомпаніям, які функціонували на території АРК та міста Севастополь.

"Дані телерадіокомпанії піддалися репресіям, були витіснені за межі Криму і тепер вони функціонують на території України. Прошу Голову Верховної Ради дати доручення Голові Комітету з питань бюджету внести на цьому тижні даний законопроект на розгляд ВР," – підкреслив Рефат Чубаров.

Нагадаємо, лідер Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликає тих, хто живе в Криму, постійно тримати при собі пам'ятку, як поводитися під час спілкування з представниками окупаційної влади.

 

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