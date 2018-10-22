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Чубаров призвал крымских татар в Крыму поддержать политзаключенных, придя на суды

Киев  •  УНН

 • 7641 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал крымских татар, живущих в оккупированном Крыму, поддержать политзаключенных и их семьи - придя на заседание судов над ними. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу украинской крымскотатарского политика и общественного деятеля.

“В ситуации, когда десятки крымских татар незаконно арестованы российскими оккупантами и являются политическими заключенными, кинувшими вызов Кремлю, каждый из соотечественников, проживающих во временно оккупированном Крыму, может оказать особую помощь героям и их семьям. Приходите на судебные заседания, на которых преступники-российские оккупанты судят преданных своему народу, своей земле и своему государству граждан, пытаются сломить любящих свои семьи и уважающих своих соседей соотечественников. Наши братья в тюрьмах российских оккупантов остаются несломленными, потому что верят во Всевышнего Аллаха и уверены в каждом из нас, остающихся на свободе”, — написал Чубаров.

Он также добавил перечень ряда ближайших таких судебных заседаний, которые должны состояться и в оккупированном Крыму, и в соседней России.

“22, 23 и 24 октября 2018 в 14:00 — суд по делу Рустема Абельтарова, Зеври Абсеитова, Ремзи Меметова и Энвера Мамутова („первая бахчисарайская группа“), которых задержали 12 мая 2016 года в Бахчисарае после серии обысков в их домах, а также в местном кафе. Их обвинили в терроризме и заявили, что все они участники организации „Хизб ут-Тахрир“, признанной в России террористической. Рассматривает Северо-Кавказский окружной военный суд Ростов-на-Дону, ул. Михаила Нагибина, д. 28/1”, — говорится в сообщении.

По данным председателя Меджлиса крымскотатарского народа, 23 октября 2018 в 14:00 в подконтрольном РФ Верховном суде оккупированного Крыма состоится рассмотрение апелляционной жалобы на постановление судьи Киевского райсуда Симферополя от 11.09.2018 г.. О продлении меры пресечения Бекиру Дегерменджи и Кази Аметову (в “деле Веджие Кашка”).

А 24 октября 2018 в 14:00 — рассмотрение апелляционной жалобы адвоката на постановление Киевского райсуда Симферополя от 08.08.2018 года о продлении меры пресечения Сейран Салиеву, Сервера Мустафаеву и Тимуру Ибрагимову.

Как ранее информировал УНН, в России и аннексированном Крыму удерживают 64 украинских политзаключенного, 27 из которых находятся на территории РФ.

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