Балуха вже етапували до Керчі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Український активіст та політв’язень Володимир Балух перебуває в Керченській колонії в окупованому Криму. Про це з посиланням на заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза повідомляє проект Радіо Свобода “Крим.Реалії”, інформує УНН.
Офіційного підтвердження від російської влади та адвокатів Балуха поки немає.
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На час етапування Балух вирішив тимчасово припинити голодування. За даними адвоката Дмитра Дінзе, у Балуха після більше 200 днів голодування є підозра на виразку або панкреатит.
Раніше підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму частково пом’якшив вирок засудженому до 5 років колонії Володимиру Балуху, засудивши його до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тисяч рублів.
Як раніше інформував УНН, у Росії та в анексованому Криму утримують 64 українських політв’язня, 27 з яких перебувають на території РФ.