Перед етапуванням Балуху вперше дозволили побачитись із дружиною
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Дружина українського політв’язня Володимира Балуха Наталія 17 жовтня вперше зустрілась із ним у СІЗО Сімферополя перед етапуванням у колонію. Про це Наталія Балух повідомила “Кримській правозахисній групі”, інформує УНН.
За її словами, Балуха 18 жовтня етапують в Керченську колонію. Крім того, Балух розповіла правозахисникам, що побачення у СІЗО Сімферополя було коротким, Володимира вона бачила через скло, розмовляла з ним по телефону близько півтори години.
“Коли я чекала зустрічі у СІЗО, мої нерви не витримали, я заплакала. Але як тільки побачила Вову, мені відразу стало легше, сльози самі висохли”, — розповіла Наталія Балух.
За її словами, Володимир тримається “бадьоро, незважаючи на ослаблене голодуванням здоров’я”. У нього ослаблений імунітет, і в цей час він хворіє на ГРЗ. Крім загострення хронічних захворювань, Балуха турбує зубний біль. Наталія передала йому необхідні ліки і продукти, так як на час етапування він припинив голодування.
Володимир повідомив дружині, що дуже турбується про її здоров’я і здоров’я її літньої матері.
Кримчанин подякував усім, хто бореться за визволення його та інших політв’язнів.
Як раніше інформував УНН, Українського активіста Володимира Балуха в четвер, 18 жовтня, мають намір етапувати у Керченську колонію. Офіційного підтвердження від російської влади поки немає. Раніше стало відомо, що Балух вирішив тимчасово припинити голодування. За даними адвоката Дмитра Дінзе, у Балуха після більш 200 днів голодування є підозра на виразку або панкреатит.
У Росії та в анексованому Криму утримують 64 українських політв’язня, 27 з яких перебувають на території РФ.