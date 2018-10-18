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Перед этапированием Балуху впервые позволили увидеться с женой

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 октября. УНН. Жена украинского политзаключенного Владимира Балуха Наталья 17 октября впервые встретилась с ним в СИЗО Симферополя перед этапированием в колонию. Об этом Наталья Балух сообщила “Крымской правозащитной группе”, информирует УНН.

Балуха 18 октября этапируют в Керченский колонию. Кроме того, супруга украинского политзаключенного рассказала правозащитникам, что свидание в СИЗО Симферополя было коротким, Владимира она видела через стекло, разговаривала с ним по телефону около полутора часов.

“Когда я ждала встречи в СИЗО, мои нервы не выдержали, я заплакала. Но как только увидела Вову, мне сразу стало легче, слезы сами высохли”, — рассказала Наталья Балух.

По её словам, Владимир держится “бодро, несмотря на ослабленное голоданием здоровье”. У него ослаблен иммунитет, и в это время он болеет ОРЗ. Кроме обострение хронических заболеваний, Балуха беспокоит зубная боль. Наталья передала ему необходимые лекарства и продукты, так как на время этапирования он прекратил голодовку.

Владимир сообщил жене, что очень беспокоится о его здоровье и здоровье его пожилой матери.

Крымчанин поблагодарил всех, кто борется за освобождение его и других политзаключенных.

Как ранее информировал УНН, украинского активиста Владимира Балуха в четверг, 18 октября, намерены этапировать в Керченский колонию. Официального подтверждения от российских властей пока нет. Ранее стало известно, что Балух решил временно прекратить голодовку. По данным адвоката Дмитрия Динзе, в Балуха после более 200 дней голодания есть подозрение на язву или панкреатит.

В России и аннексированном Крыму удерживают 64 украинских политзаключенного, 27 из которых находятся на территории РФ.

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