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7 марта, 19:45 • 159458 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 149835 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139107 просмотра

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Балуха уже этапировали в Керчь

Балуха уже этапировали в Керчь

Киев  •  УНН

 • 11207 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. Украинский активист и политзаключенный Владимир Балух находится в Керченской колонии в оккупированном Крыму. Об этом со ссылкой на заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза сообщает проект Радио Свобода “Крим.Реалии”, информирует УНН.

Официального подтверждения от российских властей и адвокатов Балуха пока нет.

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На время этапирования Балух решил временно прекратить голодовку. По данным адвоката Дмитрия Динзе, у Балуха после более 200 дней голодания есть подозрение на язву или панкреатит.

Ранее подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма частично смягчил приговор осужденному к 5 годам колонии Владимиру Балуху, осудив его к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тысяч рублей.

Как ранее информировал УНН, в России и аннексированном Крыму удерживают 64 украинских политзаключенных, 27 из которых находятся на территории РФ.

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