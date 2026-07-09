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Что празднуют 9 июля в Украине и мире

Киев • УНН

 • 1742 просмотра

9 июля ООН отмечает Международный день уничтожения стрелкового оружия, учрежденный в 2001 году. Также это день независимости Южного Судана, Аргентины и День Конституции Австралии.

Что празднуют 9 июля в Украине и мире

9 июля богато на события мирового масштаба и интересные традиции. Сегодня ООН отмечает Международный день уничтожения стрелкового оружия, сразу несколько стран празднуют становление своей государственности, а любители сладостей отмечают день сахарного печенья, пишет УНН.

Международный день уничтожения стрелкового оружия (International Gun Destruction Day)

Эта важная дата была учреждена Организацией Объединенных Наций в 2001 году. Цель этого дня — привлечь внимание к проблеме незаконного оборота стрелкового оружия, которое разжигает конфликты, способствует преступности и уносит тысячи жизней по всему миру. Во многих странах в этот день показательно уничтожают конфискованное нелегальное оружие.

День независимости Южного Судана

Это самое молодое государство в мире. Оно официально обрело свою независимость от Судана именно 9 июля 2011 года после десятилетий вооруженных конфликтов.

День независимости Аргентины

Главный национальный праздник страны, установленный в честь подписания Декларации независимости от Испанской империи в 1816 году.

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День Конституции Австралии

9 июля 1900 года британская королева Виктория подписала закон, который объединил разрозненные австралийские колонии в единое государство — Австралийский Союз.

День зова горизонта (Call of the Horizon Day)

Философский праздник путешественников и мечтателей. Это день, когда принято строить смелые планы, планировать масштабные путешествия и ставить перед собой цели, которые пока кажутся недостижимыми.

День моды (Fashion Day)

Неофициальный праздник, посвященный индустрии стиля. Дизайнеры, стилисты и просто поклонники красивой одежды сегодня празднуют возможность самовыражения через моду.

День сахарного печенья (National Sugar Cookie Day)

Гастрономический праздник, зародившийся в США, но идеально подходящий для любой точки мира. Это прекрасный повод испечь простое, но любимое с детства печенье и устроить уютное чаепитие.

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День веры в единорогов

Неофициальный шуточный праздник, популярный в поп-культуре, который призывает хотя бы на день поверить в чудеса, сохранить детскую непосредственность и добавить немного магии в рабочие будни.

День памяти священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского

По новому (новоюлианскому) календарю, на который перешли ПЦУ и УГКЦ, сегодня почитают святого Панкратия. Он был современником Иисуса Христа, впоследствии стал учеником апостола Петра и принял мученическую смерть за веру.

Для тех, кто придерживается старого (юлианского) календаря: 9 июля почитают память преподобного Давида Солунского.

В народной традиции этот день часто называли "Давид Земляничник". Считалось, что именно с этого дня в лесах начинает массово созревать земляника, поэтому женщины и дети традиционно отправлялись на ее сбор. Землянику ценили не только как вкусную ягоду, но и как мощное целебное средство.

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Александра Месенко

Общество