Глава Кабмина Аргентины подал в отставку после скандала с роскошными расходами

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Руководитель Кабинета министров Аргентины Мануэль Адорни, один из ближайших соратников президента Хавьера Милея, подал в отставку на фоне коррупционного скандала и расследования его расходов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Адорни объявил об отставке в субботу, 27 июня. До этого он несколько месяцев находился в центре скандала из-за подозрений в незаконном обогащении и расходах, которые, по данным СМИ, не соответствовали его официальным доходам.

Среди эпизодов, вызвавших общественный резонанс, были дорогие поездки с семьей, в частности отдых первым классом на Арубе в рождественский период, а также перелет на частном самолете в Уругвай во время карнавального сезона.

Сам Адорни заявлял, что все семейные поездки оплачивал личными средствами, а состояние якобы сформировал еще до прихода на государственную службу.

В письме об отставке, опубликованном в соцсети X, Адорни заявил, что уходит с должности "со спокойной совестью". Он также настаивал, что не совершал преступления и намерен доказать это в суде.

В то же время в этом месяце чиновник признал, что годами имел незадекларированные сбережения. После этого он уточнил имущественные декларации за 2023 и 2024 годы, добавив около 500 тыс. долларов, которые ранее не были указаны.

Что нужно знать о главном фигуранте коррупционного скандала

Адорни назначили руководителем Кабинета министров в ноябре прошлого года. До этого он был пресс-секретарем правительства Милея и считался одним из ключевых публичных лиц администрации.

Контекст

Отставка Адорни стала серьезным политическим ударом для Милея, который пришел к власти с обещаниями борьбы с коррупцией и политической "кастой". Ранее президент Аргентины публично защищал своего соратника и заявлял, что не будет отстранять его без решения суда.

Скандал вокруг Адорни усилил давление на правительство Милея, которое уже сталкивается с критикой из-за других коррупционных обвинений, падения покупательной способности населения и снижения уровня поддержки президента.

Напомним

Несколько ранее мы писали о том, что жена премьера Испании Бегонья Гомес предстанет перед судом по делу о коррупции. Следственный судья постановил, что женщина должна сдать паспорт и не покидать Испанию.