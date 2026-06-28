Глава Кабмина Аргентины подал в отставку после скандала с роскошными расходами

$44.9250.92
ukenru
12:51 • 1056 просмотра
Генштаб официально подтвердил поражение двух НПЗ, железнодорожного моста и склада боеприпасов РФ
Эксклюзив
09:24 • 19362 просмотра
Июль открывает период больших перемен - астролог дала прогноз на неделю
08:13 • 24657 просмотра
Дальнобойные удары Украины довели россию до паники - WP
Эксклюзив
28 июня, 05:50 • 27630 просмотра
28 июня - День Конституции Украины: какие права украинцы знают хуже всего
27 июня, 16:54 • 36325 просмотра
Трамп намекнул на возможный отказ от "Анкориджских договоренностей" по Донбассу - Axios
27 июня, 10:48 • 115204 просмотра
Как создают ракету "Фламинго" - Fire Point показала особенности производстваPhoto
27 июня, 09:54 • 74236 просмотра
Россия может прибегнуть к провокации против собственной территории, чтобы оправдать нападение на НАТО - Сикорский
27 июня, 08:21 • 73398 просмотра
Ракеты FP-5 "Фламинго" успешно поразили предприятие "Титан-Баррикады" в Волгограде - ЗеленскийVideo
27 июня, 05:19 • 68392 просмотра
В Венесуэле число жертв землетрясения возросло до 920
27 июня, 03:42 • 67683 просмотра
Оборонный завод в Волгограде атакован ракетами FlamingoPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+31°
4.7м/с
32%
750мм
Популярные новости
Трамп подтвердил новые удары по Ирану и пригрозил уничтожением Исламской Республики28 июня, 04:15 • 13127 просмотра
Колонизация под видом строительства: Россия планирует масштабную застройку на Херсонщине для переселенцев из РФ - ЦНС28 июня, 04:31 • 12150 просмотра
Количество ликвидированных россиян на войне в Украине превысило 1,4 млн - Генштаб28 июня, 04:47 • 6090 просмотра
Украина усилила возможности для ударов по Крымскому мосту - разведка Британии28 июня, 05:03 • 4620 просмотра
"Республика посад": Штилерман призвал отменить конституционные изменения Кучмы и Медведчука11:04 • 17009 просмотра
публикации
Июль открывает период больших перемен - астролог дала прогноз на неделю
Эксклюзив
09:24 • 19362 просмотра
28 июня - День Конституции Украины: какие права украинцы знают хуже всего
Эксклюзив
28 июня, 05:50 • 27630 просмотра
"Будем испытывать ракеты на москве" - Fire Point анонсировала первые полеты украинской баллистикиVideo27 июня, 17:42 • 40405 просмотра
Как создают ракету "Фламинго" - Fire Point показала особенности производстваPhoto27 июня, 10:48 • 115204 просмотра
Как ухаживать за флоксами: полив, подкормка, обрезка и защита от вредителейPhoto27 июня, 08:40 • 67852 просмотра
Актуальные люди
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Дмитрий Говсеев
Актуальные места
Трасса Киев-Одесса
Мост Патона (Киев)
Бангкок
Село
Южный мост (Киев)
Реклама
УНН Lite
Джастин Бибер неожиданно появился на драфте НХЛ и объявил первый выбор "Торонто"12:34 • 1076 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси могут пожениться уже в начале июля - что известно о возможной свадьбе27 июня, 12:51 • 35431 просмотра
Лось забрел в подъезд многоэтажки в Киеве - его вернули в лесVideo26 июня, 10:46 • 47775 просмотра
Слухи о свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси усилились после новых сообщений СМИ24 июня, 21:25 • 87484 просмотра
Бывший участник Modern Talking Дитер Болен назвал победу Украины в войне "наихудшим сценарием"24 июня, 17:28 • 105064 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

Глава Кабмина Аргентины подал в отставку после скандала с роскошными расходами

Киев • УНН

 • 1174 просмотра

Мануэль Адорни, соратник президента Милея, ушел с должности на фоне расследования расходов. Он признал незадекларированные сбережения на 500 тыс. долларов.

Глава Кабмина Аргентины подал в отставку после скандала с роскошными расходами
Фото: www.instagram.com/jorgeorgaz_

Руководитель Кабинета министров Аргентины Мануэль Адорни, один из ближайших соратников президента Хавьера Милея, подал в отставку на фоне коррупционного скандала и расследования его расходов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Адорни объявил об отставке в субботу, 27 июня. До этого он несколько месяцев находился в центре скандала из-за подозрений в незаконном обогащении и расходах, которые, по данным СМИ, не соответствовали его официальным доходам.

Среди эпизодов, вызвавших общественный резонанс, были дорогие поездки с семьей, в частности отдых первым классом на Арубе в рождественский период, а также перелет на частном самолете в Уругвай во время карнавального сезона.

Сам Адорни заявлял, что все семейные поездки оплачивал личными средствами, а состояние якобы сформировал еще до прихода на государственную службу.

В письме об отставке, опубликованном в соцсети X, Адорни заявил, что уходит с должности "со спокойной совестью". Он также настаивал, что не совершал преступления и намерен доказать это в суде.

В то же время в этом месяце чиновник признал, что годами имел незадекларированные сбережения. После этого он уточнил имущественные декларации за 2023 и 2024 годы, добавив около 500 тыс. долларов, которые ранее не были указаны.

Что нужно знать о главном фигуранте коррупционного скандала

Адорни назначили руководителем Кабинета министров в ноябре прошлого года. До этого он был пресс-секретарем правительства Милея и считался одним из ключевых публичных лиц администрации.

Контекст

Отставка Адорни стала серьезным политическим ударом для Милея, который пришел к власти с обещаниями борьбы с коррупцией и политической "кастой". Ранее президент Аргентины публично защищал своего соратника и заявлял, что не будет отстранять его без решения суда.

Скандал вокруг Адорни усилил давление на правительство Милея, которое уже сталкивается с критикой из-за других коррупционных обвинений, падения покупательной способности населения и снижения уровня поддержки президента.

Напомним

Несколько ранее мы писали о том, что жена премьера Испании Бегонья Гомес предстанет перед судом по делу о коррупции. Следственный судья постановил, что женщина должна сдать паспорт и не покидать Испанию.

Александра Василенко

ПолитикаНовости Мира