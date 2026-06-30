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Что празднуют 30 июня в Украине и мире

Киев • УНН

 • 1826 просмотра

30 июня отмечают Международный день астероида, учрежденный ООН в память о Тунгусском метеорите 1908 года. Также это Собор 12 апостолов по новоюлианскому календарю ПЦУ и УГКЦ.

Что празднуют 30 июня в Украине и мире

Это последний день первого летнего месяца. Он приносит нам важные научные и политические даты ООН, а также большой церковный праздник, который традиционно завершает цикл торжеств в честь ближайших учеников Христа, пишет УНН.

Международный день астероида (Asteroid Day)

Официальный день ООН, который был учрежден по инициативе ученых, астронавтов и деятелей культуры (в частности, гитариста группы Queen и астрофизика Брайана Мэя). Дата выбрана не случайно — именно 30 июня 1908 года произошел масштабный взрыв так называемого Тунгусского метеорита. Цель этого дня — повысить осведомленность человечества об угрозе столкновения Земли с астероидами и способствовать разработке методов планетарной защиты.

Международный день парламентаризма (International Day of Parliamentarism)

 Еще один официальный праздник ООН. Он отмечается в честь создания Межпарламентского союза — первой международной организации, объединившей парламентариев мира 30 июня 1889 года. В этот день подчеркивается важность парламентов в построении демократии и защите прав граждан.

Всемирный день социальных сетей (Social Media Day)

Современный праздник, учрежденный в 2010 году известным медиа-ресурсом Mashable. Его цель — признать колоссальное влияние социальных сетей на глобальную коммуникацию, распространение информации, ведение бизнеса и объединение людей из разных уголков планеты.

Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов

По новому (новоюлианскому) календарю, на который перешли ПЦУ и УГКЦ, традиционно на следующий день после великого праздника Петра и Павла церковь чтит всех двенадцать ближайших учеников Иисуса Христа (Петра, Андрея, Иакова Зеведеева, Иоанна, Филиппа, Варфоломея, Фому, Матфея, Иакова Алфеева, Иуду Иаковлева, Симона Зилота и Матфия, заменившего Иуду Искариота). Этот праздник символизирует их единство в проповеди христианства.

Всемирный день социальных сетей (Social Media Day)

Современный праздник, учрежденный в 2010 году известным медиа-ресурсом Mashable. Его цель — признать колоссальное влияние социальных сетей на глобальную коммуникацию, распространение информации, ведение бизнеса и объединение людей из разных уголков планеты.

Александра Месенко

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