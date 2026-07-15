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Что празднуют 15 июля в Украине и мире

Киев • УНН

 • 2162 просмотра

В Украине 15 июля отмечают День Украинской Государственности и Крещения Киевской Руси-Украины. Также в мире проходит Всемирный день навыков молодежи под эгидой ООН.

Что празднуют 15 июля в Украине и мире

15 июля в Украине отмечают День Украинской Государственности и День Крещения Киевской Руси-Украины, приуроченные ко дню памяти равноапостольного князя Владимира Великого. В мире в этот день проходит Всемирный день навыков молодежи под эгидой ООН и несколько неофициальных праздников, пишет УНН.

День Украинской Государственности

Один из важнейших государственных праздников страны, установленный для утверждения связи современной Украины с многовековой историей украинского государственного строительства.

По новому календарю он отмечается именно 15 июля - в день почитания памяти выдающегося правителя, князя Киевского Владимира Великого.

День Крещения Киевской Руси-Украины

Праздник установлен в честь принятия христианства как государственной религии в 988 году, что определило цивилизационный путь Украины и ее интеграцию в европейскую культуру.

Путин поздравил Трампа с Днем независимости США и заявил о "вкладе России в становление американской государственности"05.07.26, 01:37 • 5393 просмотра

Всемирный день навыков молодежи (World Youth Skills Day)

Учрежден ООН в 2014 году. Цель дня - привлечь внимание к проблеме безработицы среди молодежи и важности предоставления молодым людям практических навыков для трудоустройства, достойной работы и предпринимательства.

День святого Свитуна в Великобритании (St. Swithin's Day)

Традиционный английский праздник. С ним связана популярная примета: какая погода будет на святого Свитуна, такой она останется в течение следующих 40 дней.

День мармеладных червячков (Gummi Worm Day)

Вкусный неофициальный праздник, посвященный популярной детской и взрослой жевательной конфете, созданной в Германии в 1981 году.

День "Я люблю лошадей" (I Love Horses Day)

День, когда любители животных и верховой езды выражают свою любовь к этим благородным созданиям и напоминают о важности защиты лошадей.

Зоозащитники заявили, что лошадей заставляли таскать бревна и хлестали палками на фестивале на Прикарпатье. Полиция проверяет26.01.26, 08:57 • 5815 просмотров

Всемирный день благотворительности в социальных сетях (Social Media Giving Day)

Инициатива, которая призывает пользователей интернета делать донаты, поддерживать сборы и распространять информацию о благотворительных фондах в соцсетях.

День памяти равноапостольного великого князя Владимира

По новому (новоюлианскому) календарю ПЦУ и УГКЦ чтят князя Владимира, который не только крестил Русь, но и объединил и укрепил древнеукраинское государство. Также сегодня вспоминают святых мучеников Кирика и Иулитту.

Для тех, кто придерживается старого (юлианского) календаря: 15 июля отмечают Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. В народе этот день называли "Берегиня" - почитали славянское божество, защитницу рода, жилья и урожая. Традиционно сажали березу возле дома.

В Киево-Печерской лавре прошла литургия по случаю 975-летия основания святыни11.07.26, 01:53 • 14387 просмотров

Александра Месенко

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