Что празднуют 12 июня в Украине и мире 13 июня 2026
Киев • УНН
Во вторую субботу июня отмечают дни джина, вязания и здоровья. Также ООН напоминает о защите прав людей с альбинизмом и борьбе с дискриминацией.
Этот день чрезвычайно интересен, ведь в 2026 году на него выпадает целый ряд всемирных "подвижных" праздников, которые отмечаются именно во вторую субботу июня, а также важный день ООН в поддержку прав человека, пишет УНН.
Международный день распространения информации об альбинизме (International Albinism Awareness Day)
Важная официальная дата ООН. Цель дня — остановить дискриминацию, буллинг и жестокое преследование людей с альбинизмом (особенно в странах Африки), а также развеять мифы вокруг этой генетической особенности, которая заключается в отсутствии пигмента меланина.
Всемирный день вязания на публике (World Wide Knit in Public Day)
Этот необычный творческий праздник всегда отмечается во вторую субботу июня. В этот день мастера и мастерицы со всего мира собираются в парках, кофейнях или скверах со своими спицами и крючками, чтобы совместить любимое хобби с общением и показать, что вязание — это современно и весело.
Всемирный день здоровья / Global Wellness Day:
Еще один праздник второй субботы июня. Он проходит под лозунгом "Один день может изменить вашу жизнь" и призывает людей сделать паузу, отказаться от вредных привычек, выйти на прогулку, помедитировать и подумать о своем физическом и ментальном здоровье.
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Всемирный день джина (World Gin Day)
Традиционно празднуется во вторую июньскую субботу. Этот праздник объединяет ценителей этого можжевелового напитка и барменов, которые создают на его основе классические коктейли.
День швейной машинки (Sewing Machine Day)
Неофициальный праздник изобретателей и портных. Именно в середине июня 1790 года англичанин Томас Сейнт получил первый патент на конструкцию швейной машины, что впоследствии совершило настоящую революцию в производстве одежды.
День прополки огорода (Weed Your Garden Day)
Идеальный шутливый (но очень практичный) праздник для субботы. Он призывает садоводов и дачников вооружиться тяпкой и освободить свои грядки от сорняков.
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Международный день метания топора (International Axe Throwing Day)
Праздник, посвященный спортивному метанию топора, которое в последние годы стало очень популярным видом активного отдыха.
Суббота Петрова поста (Петровки)
Продолжается первая неделя летнего поста. Поскольку это суббота, церковный устав предусматривает значительное послабление: верующим разрешается употреблять блюда из рыбы, горячую пищу с растительным маслом, а также немного вина.
День памяти святой мученицы Акилины
По новому (новоюлианскому) календарю в этот день чествуют юную христианку Акилину, которая жила в III веке и пострадала за веру во времена гонений императора Диоклетиана. В народе этот день часто называли "Акулина Гречишница", так как традиционно в это время сеяли гречиху.
День памяти святителя Трифиллия, епископа Левкусии Кипрской
Также по новому стилю вспоминают выдающегося защитника христианства от арианской ереси, жившего в IV веке.
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