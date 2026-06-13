Что празднуют 12 июня в Украине и мире 13 июня 2026

Этот день чрезвычайно интересен, ведь в 2026 году на него выпадает целый ряд всемирных "подвижных" праздников, которые отмечаются именно во вторую субботу июня, а также важный день ООН в поддержку прав человека, пишет УНН.

Международный день распространения информации об альбинизме (International Albinism Awareness Day)

Важная официальная дата ООН. Цель дня — остановить дискриминацию, буллинг и жестокое преследование людей с альбинизмом (особенно в странах Африки), а также развеять мифы вокруг этой генетической особенности, которая заключается в отсутствии пигмента меланина.

Всемирный день вязания на публике (World Wide Knit in Public Day)

Этот необычный творческий праздник всегда отмечается во вторую субботу июня. В этот день мастера и мастерицы со всего мира собираются в парках, кофейнях или скверах со своими спицами и крючками, чтобы совместить любимое хобби с общением и показать, что вязание — это современно и весело.

Всемирный день здоровья / Global Wellness Day:

Еще один праздник второй субботы июня. Он проходит под лозунгом "Один день может изменить вашу жизнь" и призывает людей сделать паузу, отказаться от вредных привычек, выйти на прогулку, помедитировать и подумать о своем физическом и ментальном здоровье.

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Всемирный день джина (World Gin Day)

Традиционно празднуется во вторую июньскую субботу. Этот праздник объединяет ценителей этого можжевелового напитка и барменов, которые создают на его основе классические коктейли.

День швейной машинки (Sewing Machine Day)

Неофициальный праздник изобретателей и портных. Именно в середине июня 1790 года англичанин Томас Сейнт получил первый патент на конструкцию швейной машины, что впоследствии совершило настоящую революцию в производстве одежды.

День прополки огорода (Weed Your Garden Day)

Идеальный шутливый (но очень практичный) праздник для субботы. Он призывает садоводов и дачников вооружиться тяпкой и освободить свои грядки от сорняков.

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Международный день метания топора (International Axe Throwing Day)

Праздник, посвященный спортивному метанию топора, которое в последние годы стало очень популярным видом активного отдыха.

Суббота Петрова поста (Петровки)

Продолжается первая неделя летнего поста. Поскольку это суббота, церковный устав предусматривает значительное послабление: верующим разрешается употреблять блюда из рыбы, горячую пищу с растительным маслом, а также немного вина.

День памяти святой мученицы Акилины

По новому (новоюлианскому) календарю в этот день чествуют юную христианку Акилину, которая жила в III веке и пострадала за веру во времена гонений императора Диоклетиана. В народе этот день часто называли "Акулина Гречишница", так как традиционно в это время сеяли гречиху.

День памяти святителя Трифиллия, епископа Левкусии Кипрской

Также по новому стилю вспоминают выдающегося защитника христианства от арианской ереси, жившего в IV веке.

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