Что нужно знать ветеранам российско-украинской войны: Лубинец озвучил 5 советов
Киев • УНН
Дмитрий Лубинец дал 5 советов ветеранам войны для адаптации к мирной жизни: оформление льгот, ценить опыт, психологическая помощь, поиск единомышленников и знание своих прав.
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец озвучил 5 основных советов для ветеранов и ветеранок российско-украинской войны во время возвращения к мирной жизни. Об этом он написал в Telegram, передает УНН.
Детали
Как отметил Лубинец, возвращение к мирной жизни – это отдельный вызов для защитников и защитниц Украины.
Что стоит делать участникам войны?
Оформлять льготы и статус сразу
Это открывает доступ к государственным программам поддержки, медицинским услугам и другим социальным гарантиям.
Ценить собственный опыт
При трудоустройстве важно не стесняться рассказывать о своих сильных сторонах. Опыт службы формирует ответственность, стрессоустойчивость, умение работать в команде и другие полезные качества.
Обращаться за психологической помощью
Надо обязательно общаться с психологом или психотерапевтом. Это не слабость, а забота о себе: специалисты помогут адаптироваться и справиться с вашими травмами.
Найти единомышленников
Не следует закрываться в себе, ведь новые знакомства – это шаг к быстрой адаптации и лекарство против одиночества.
Знать свои права
Стоит ознакомиться с законодательством, чтобы знать, какие у вас есть права и возможности.
Напомним
Омбудсмен Дмитрий Лубинец призвал мир не молчать и оперативно реагировать на факты убийств россиянами украинских пленных.