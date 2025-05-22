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Что нужно знать ветеранам российско-украинской войны: Лубинец озвучил 5 советов

Киев • УНН

 • 406 просмотра

Дмитрий Лубинец дал 5 советов ветеранам войны для адаптации к мирной жизни: оформление льгот, ценить опыт, психологическая помощь, поиск единомышленников и знание своих прав.

Что нужно знать ветеранам российско-украинской войны: Лубинец озвучил 5 советов

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец озвучил 5 основных советов для ветеранов и ветеранок российско-украинской войны во время возвращения к мирной жизни. Об этом он написал в Telegram, передает УНН.

Детали

Как отметил Лубинец, возвращение к мирной жизни – это отдельный вызов для защитников и защитниц Украины.

Что стоит делать участникам войны?

Оформлять льготы и статус сразу

Это открывает доступ к государственным программам поддержки, медицинским услугам и другим социальным гарантиям.

Ценить собственный опыт

При трудоустройстве важно не стесняться рассказывать о своих сильных сторонах. Опыт службы формирует ответственность, стрессоустойчивость, умение работать в команде и другие полезные качества.

Обращаться за психологической помощью

Надо обязательно общаться с психологом или психотерапевтом. Это не слабость, а забота о себе: специалисты помогут адаптироваться и справиться с вашими травмами.

Найти единомышленников

Не следует закрываться в себе, ведь новые знакомства – это шаг к быстрой адаптации и лекарство против одиночества.

Знать свои права

Стоит ознакомиться с законодательством, чтобы знать, какие у вас есть права и возможности.

Напомним

Омбудсмен Дмитрий Лубинец призвал мир не молчать и оперативно реагировать на факты убийств россиянами украинских пленных.

Евгений Устименко

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