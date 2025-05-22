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Україна передала росіянам список на обмін у форматі "1000 на 1000" - ГУР
14:58 • 13043 перегляди

Україна передала росіянам список на обмін у форматі "1000 на 1000" - ГУР

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Що треба знати ветеранам російсько-української війни: Лубінець озвучив 5 порад

Київ • УНН

 • 1238 перегляди

Дмитро Лубінець дав 5 порад ветеранам війни для адаптації до мирного життя: оформлення пільг, цінування досвіду, психологічна допомога, пошук однодумців та знання своїх прав.

Що треба знати ветеранам російсько-української війни: Лубінець озвучив 5 порад

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець озвучив 5 основних порад для ветеранів і ветеранок російсько-української війни під час повернення до мирного життя. Про це він написав у Telegram, передає УНН.

Деталі

Як зазначив Лубінець, повернення до мирного життя – це окремий виклик для захисників і захисниць України.

Що варто робити учасникам війни?

Оформлювати пільги та статус відразу

Це відкриває доступ до державних програм підтримки, медичних послуг та інших соціальних гарантій.

Цінувати власний досвід

При працевлаштуванні важливо не соромитися розповідати про свої сильні сторони. Досвід служби формує відповідальність, стресостійкість, вміння працювати у команді та інші корисні якості.

Звертатися по психологічну допомогу

Треба обов’язково спілкуватися з психологом чи психотерапевтом. Це не слабкість, а турбота про себе: спеціалісти допоможуть адаптуватися і впоратися з вашими травмами.

Знайти однодумців

Не слід закриватися в собі, адже нові знайомства – це крок до швидкої адаптації та ліки проти самотності.

Знати свої права

Варто ознайомитися з законодавством, щоб знати, які ви маєте права і можливості.

Нагадаємо

Омбудсман Дмитро Лубінець закликав світ не мовчати і оперативно реагувати на факти вбивств росіянами українських полонених.

Євген Устименко

Євген Устименко

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