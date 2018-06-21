ЧМ-2018: болельщики из Уругвая пожаловались на несоответствие номеров в отеле фотографиям с Booking.com

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Киев  •  УНН

 • 19051 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Болельщики из Уругвая Херман и Маурисио, которые приезжали в Екатеринбург на один из матчей Чемпионата мира по футболу, пожаловались на отель “Большой Урал”, номера в котором якобы не соответствовали фотографиям на Booking.com. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные СМИ.

Фанаты приехали на игру своей сборной, которая состоялась 15 июня на “Екатеринбург-Арене”. За неделю до приезда в город они нашли отель “Большой Урал”, и по фотографиям он показался им пригодным. За двое суток в номере для четырёх человек уругвайцы заплатили 20 тысяч рублей — 2,5 тысячи рублей в сутки за человека, пишет издание.

Однако приехав в гостиницу, мужчины “ужаснулись”, рассказал Херман. По его словам, обстановка в номерах не соответствовала фото, и другие уругвайцы отказались останавливаться в отеле. Херман и Маурисио всё же решили не отменять бронь.

На странице отеля на Booking.com представлены те же фотографии, что и в материале местного издания. Некоторые постояльцы отеля оставили негативные комментарии с жалобами на жёсткую и старую мебель, отсутствие горячей воды, питание, а также душ на первом этаже при проживании в номере на шестом этаже.

Как сообщал УНН, из-за ЧМ-2018 и давление ФИФА в Иране женщинам впервые за 40 лет разрешили следить за футболом на стадионе.

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