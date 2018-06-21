ЧС-2018: вболівальники з Уругваю поскаржилися на невідповідність номерів в готелі фотографіям з Booking.com
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Вболівальники з Уругваю Херман і Маурісіо, які приїжджали в Єкатеринбург на один з матчів Чемпіонату світу з футболу, поскаржилися на готель “Великий Урал”, номери в якому нібито не відповідали фотографіям на Booking.com. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцеві ЗМІ.
Фанати приїхали на гру своєї збірної, яка відбулася 15 червня на “Єкатеринбург-Арені”. За тиждень до приїзду в місто вони знайшли готель “Великий Урал”, і по фотографіях він здався їм придатним. За дві доби в номері для чотирьох чоловік уругвайці заплатили 20 тисяч рублів — 2,5 тисячі рублів на добу за людину, пише місцеве видання.
Однак приїхавши в готель, чоловіки “жахнулися”, розповів Херман. За його словами, обстановка в номерах не відповідала фото, і інші уругвайці відмовилися зупинятися в готелі. Херман і Маурісіо все ж вирішили не скасовувати бронювання.
На сторінці готелю на Booking.com представлені ті ж фотографії, що і в матеріалі місцевого видання. Деякі постояльці готелю залишили негативні коментарі з скаргами на жорсткі та старі меблі, відсутність гарячої води, харчування, а також душ на першому поверсі при проживанні в номері на шостому поверсі.
Як повідомляв УНН, через ЧС-2018 та тиск ФІФА в Ірані жінкам вперше за 40 років дозволили слідкувати за футболом на стадіоні.