Лодка с туристами опрокинулась на озере в США: 11 погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. По меньшей мере 11 человек погибли после того, как туристическая лодка опрокинулась и затонула на озере Тейбл-Рок в американском штате Миссури. Об этом сообщили местные власти, передает УНН со ссылкой на NBC.
Среди 11 погибших есть дети, еще семь людей получили ранения, а пять считаются пропавшими без вести после аварии туристического катера, на борту которого был 31 человек.
Инцидент произошел в четверг около 7 часов вечера по местному времени во время сильного шторма на озере Тейбл-Рок недалеко от Брэнсона, сказал шериф округа Каунти Дуг Радер.
"Я считаю, что причиной стала погода", - сказал он.
Напомним, акула напала на двух детей в США. Это первое нападение акул в штате Нью-Йорк за последние 70 лет.