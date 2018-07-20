Човен з туристами перекинувся на озері в США: загинули 11 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Щонайменше 11 людей загинули після того, як туристичний човен перекинувся і затонув на озері Тейбл-Рок в американському штаті Міссурі. Про це повідомила місцева влада, передає УНН з посиланням на NBC.
Серед 11 загиблих є діти, ще сім людей отримали поранення, а п'ять вважаються зниклими безвысти після аварії туристичного катера, на борту якого була 31 людина.
Інцидент стався у четвер близько 7 години вечора за місцевим часом під час сильного шторму на озері Тейбл-Рок недалеко від Бренсона, сказав шериф округу Каунті Дуг Радер.
"Я вважаю, що причиною стала погода", - сказав він.
Нагадаємо, акула напала на двох дітей у США. Це перший напад акул в штаті Нью-Йорк за останні 70 років.