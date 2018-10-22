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Четырех выходцев с Африканского континента задержали на границе с Польшей

Киев  •  УНН

 • 7614 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. Пограничники задержали возле границы с Польшей граждан Марокко, Ганы и Беларуси. Об этом Государственная пограничная служба Украины, передает УНН.

“За прошедшие выходные пограничники Мостиского отряда не позволилиперебраться в Польшу пяти нелегальным мигрантам”, — говорится в сообщении.

Как уже ранее сообщалось, пограничники отдела “Краковец”, по предупреждению от местных жителей задержали двух выходцев из Северной Африки. Граждан Марокко 1997 и 1999 годов рождения обнаружили вблизи 100 метров от границы.

А на участке ответственности отдела “Шегини”, также благодаря информации от жителей приграничья, правоохранители задержали двух граждан Ганы. Мужчина и женщина пешком направлялись в Польшу в обход пункта пропуска. При себе у мужчины 1989 года рождения был паспорт с отметкой о разрешении на временное проживание, у женщины документов не было, только пропуск в одном из украинских вузов.

Кроме того, военнослужащие отдела “Шегини” неподалеку от места предварительного заключения на подступах к границе задержали гражданина Республики Беларусь. Мужчина 1976 года рождения также надеялся обойти пункт пропуска и незаконно перейти украинскую-польскую границу.

Относительно всех задержанных составлены документы дел об административном правонарушении за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины. Решение будет принимать суд.

Напомним, накануне пограничники задержали 9 нелегальных мигрантов на западной границе.

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