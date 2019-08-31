Четырех мошенников, представившихся доверенными лицами ОПУ, взяли под арест

"В течение сегодняшнего дня, по ходатайствам прокуроров Главной военной прокуратуры все четверо (4) человек, которые представлялись уполномоченными лицами Офиса Президента и вчера были нами задержаны за мошенническое завладение 570 тыс. долларов США за якобы будущее трудоустройство лица одним из руководителей "Укроборонпрома", арестованы судьями Печерского суда с правом внесения залога (залог предусмотрен Кодексом, без него никак нельзя) в размере 18, 15, 15 и 5 миллионов гривен каждому соответственно", - сообщил Матиос.

По его словам, доказательств их мошеннической деятельности оказалось достаточно.

"И самое интересное: во время обыска одного из помещений военные прокуроры изъяли 40 (сорок) листов А-4, на которых имеется список (ФИО) лиц, полученных от них/переданных другим (ФИО) лицам сумм в долларах США (от 50 до 70 тысяч долларов) за назначение на руководящие (от областных и гораздо выше управлений правоохранительных и органов исполнительной власти) должности в органы государственной власти и управления в течение июня-августа текущего года. Наверное будет интересно..." - добавил Главный военный прокурор.

"Надеюсь, Генеральный прокурор продолжит с понедельника по новому реформировать органы прокуратуры и не оставит своего верного намерения ликвидировать военную прокуратуру. Самую главную проблему России и украинской Генпрокуратуры. Правильно! Жизнь требует мудрых и своевременных шагов. Это самое то! А это и другие расследования? А дальше пусть этим занимается кто-то другой. Более профессиональный, чем военные прокуроры", - подытожил он.

Напомним, как сообщил ранее заместитель Генерального прокурора - Главный военный прокурор Анатолий Матиос, группа мошенников в составе четырех человек, представляясь доверенными лицами Президента, требовали от бывшего сотрудника ГП "Укрспецэкспорт" передать им денежные средства в сумме 570 тысяч долларов США за решение вопроса о назначении этого лица на руководящую должность в государственный концерн "Укроборонпром".