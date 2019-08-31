Четырех мошенников, представившихся доверенными лицами ОПУ, взяли под арест

ukru
Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 112156 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 122835 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 114367 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 120326 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 125461 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150948 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150545 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140698 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 195284 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116855 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Стратегические бомбардировщики Ту-95 поднялись в воздух с аэродрома РФ

Стратегические бомбардировщики Ту-95 поднялись в воздух с аэродрома РФ

6 марта, 22:59 • 105181 просмотра
Кровавые столкновения у российской базы в Сирии: десятки погибли в Латакии

Кровавые столкновения у российской базы в Сирии: десятки погибли в Латакии

00:39 • 87865 просмотра
Воздушные Силы фиксируют запуск крылатых ракет "Калибр" с Черного моря

Воздушные Силы фиксируют запуск крылатых ракет "Калибр" с Черного моря

01:13 • 55302 просмотра
Трамп о возможной депортации украинцев: решение будет принято в ближайшее время

Трамп о возможной депортации украинцев: решение будет принято в ближайшее время

02:05 • 65044 просмотра
В Тернополе раздаются взрывы и виден пожар

В Тернополе раздаются взрывы и виден пожар

03:10 • 101656 просмотра
публикации
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 122827 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 136033 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 195284 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 176061 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 201423 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

6 марта, 10:14 • 114907 просмотра
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 126955 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 129215 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 133703 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 129758 просмотра
Актуальное
Четырех мошенников, представившихся доверенными лицами ОПУ, взяли под арест

Четырех мошенников, представившихся доверенными лицами ОПУ, взяли под арест

Киев  •  УНН

 • 13685 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Суд в Киеве по ходатайствам прокуроров Главной военной прокуратуры избрали меры пресечения в виде содержания под стражей, однако с альтернативой в виде залога, всем четырем лицам, представлявшимся уполномоченными лицами Офиса Президента и задержанными военной прокуратурой за мошенническое завладение 570 тыс. долларов США за якобы будущее трудоустройство лица одним из руководителей "Укроборонпрома". Об этом сообщил заместитель Генерального прокурора - Главный военный прокурор Анатолий Матиос в Facebook, передает УНН.

"В течение сегодняшнего дня, по ходатайствам прокуроров Главной военной прокуратуры все четверо (4) человек, которые представлялись уполномоченными лицами Офиса Президента и вчера были нами задержаны за мошенническое завладение 570 тыс. долларов США за якобы будущее трудоустройство лица одним из руководителей "Укроборонпрома", арестованы судьями Печерского суда с правом внесения залога (залог предусмотрен Кодексом, без него никак нельзя) в размере 18, 15, 15 и 5 миллионов гривен каждому соответственно", - сообщил Матиос.

По его словам, доказательств их мошеннической деятельности оказалось достаточно.

"И самое интересное: во время обыска одного из помещений военные прокуроры изъяли 40 (сорок) листов А-4, на которых имеется список (ФИО) лиц, полученных от них/переданных другим (ФИО) лицам сумм в долларах США (от 50 до 70 тысяч долларов) за назначение на руководящие (от областных и гораздо выше управлений правоохранительных и органов исполнительной власти) должности в органы государственной власти и управления в течение июня-августа текущего года. Наверное будет интересно..." - добавил Главный военный прокурор.

"Надеюсь, Генеральный прокурор продолжит с понедельника по новому реформировать органы прокуратуры и не оставит своего верного намерения ликвидировать военную прокуратуру. Самую главную проблему России и украинской Генпрокуратуры. Правильно! Жизнь требует мудрых и своевременных шагов. Это самое то! А это и другие расследования? А дальше пусть этим занимается кто-то другой. Более профессиональный, чем военные прокуроры", - подытожил он.

Напомним, как сообщил ранее заместитель Генерального прокурора - Главный военный прокурор Анатолий Матиос, группа мошенников в составе четырех человек, представляясь доверенными лицами Президента, требовали от бывшего сотрудника ГП "Укрспецэкспорт" передать им денежные средства в сумме 570 тысяч долларов США за решение вопроса о назначении этого лица на руководящую должность в государственный концерн "Укроборонпром".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы