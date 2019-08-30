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Шахраї, назвавшись довіреними особами Зеленського, вимагали у чоловіка 570 тис. дол. за посаду

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. Група шахраїв у складі чотирьох осіб, представляючись довіреними особами Президента держави, вимагали від колишнього співробітника ДП “Укрспецекспорт” передати їм грошові кошти у сумі 570 тисяч доларів США за вирішення питання про призначення цієї особи на керівну посаду до Державного концерну “Укроборонпром”. Про це повідомив заступник Генерального прокурора – Головний військовий прокурор Анатолій Матіос на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Група недешевих і непростих шахраїв у складі чотирьох осіб, за попередньою змовою між собою, у період з липня 2019 по 30.08.2019, представляючись довіреними особами Президента держави, які призначені та перебувають на керівних посадах Офісу Президента України, вимагали від колишнього співробітника ДП “Укрспецекспорт” передати їм грошові кошти у сумі 570 000 доларів США за вирішення на вищому державному рівні питання про призначення цієї особи на керівну посаду до Державного концерну “Укроборонпром”, — написав Матіос.

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За його словами, людина, з якої вимагали кошти — прийшла із заявою до Військової прокуратури.

“30.08.2019 під час передачі частини суми в одному з офісів навпроти будівлі Офісу Президента у розмірі 250 000 доларів США, зазначені шахраї були затримані співробітниками Військової прокуратури, слідчим територіального управління ДБР у місті Києві за участю оперативників СБ України”, — додав він.

Затримані особи обгрунтовано підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України (шахрайство в особливо великих розмірах).

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