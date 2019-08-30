Мошенники, представившись доверенными лицами Зеленского, требовали у мужчины 570 тыс. долл. за должность

"Группа недешевых и непростых мошенников в составе четырех человек, по предварительному сговору между собой, в период с июля 2019 года по 30.08.2019 года, представляясь доверенными лицами Президента государства, которые назначены и находятся на руководящих должностях Офиса Президента Украины, требовали от бывшего сотрудника ГП "Укрспецэкспорт" передать им денежные средства в сумме 570 тыс. долларов США за решение на высшем государственном уровне вопрос о назначении этого лица на руководящую должность в Государственный концерн "Укроборонпром", - написал Матиос.

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По его словам, человек, с которой требовали средства - пришел с заявлением в Военную прокуратуру.

"30.08.2019 года при передаче части суммы в одном из офисов напротив здания Офиса Президента в размере 250 тыс. долларов США, указанные мошенники были задержаны сотрудниками Военной прокуратуры, следователем территориального управления ГБР в Киеве с участием оперативников Службы безопасности Украины", - добавил он.

Задержанные лица обоснованно подозреваются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст. 190 УК Украины (мошенничество в особо крупных размерах).