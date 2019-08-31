Чотирьох шахраїв, які представилися довіреними особами ОПУ, взяли під арешт

КИЇВ. 31 серпня. УНН. Суд у Києві за клопотаннями прокурорів Головної військової прокуратури обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, однак з альтернативою у вигляді застави, усім чотирьом особам, які представлялися уповноваженими особами Офісу Президента і були затримані військовою прокуратурою за шахрайське заволодіння 570 тис. доларів США за нібито майбутнє працевлаштування особи одним з керівників "Укроборонпрому". Про це повідомив заступник Генерального прокурора – Головний військовий прокурор Анатолій Матіос у Facebook, передає УНН.