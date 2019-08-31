Чотирьох шахраїв, які представилися довіреними особами ОПУ, взяли під арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Суд у Києві за клопотаннями прокурорів Головної військової прокуратури обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, однак з альтернативою у вигляді застави, усім чотирьом особам, які представлялися уповноваженими особами Офісу Президента і були затримані військовою прокуратурою за шахрайське заволодіння 570 тис. доларів США за нібито майбутнє працевлаштування особи одним з керівників "Укроборонпрому". Про це повідомив заступник Генерального прокурора – Головний військовий прокурор Анатолій Матіос у Facebook, передає УНН.
"Протягом сьогоднішнього дня, за клопотаннями прокурорів Головної військової прокуратури всі четверо (4) осіб, які представлялися уповноваженими особами Офісу Президента і вчора були нами затримані за шахрайське заволодіння 570 тис. доларів США за нібито майбутнє працевлаштування особи одним з керівників "Укроборонпрому", арештовані суддями Печерського суду з правом внесення застави (застава передбачена Кодексом, без неї ніяк не можна) у розмірі 18, 15, 15 та 5 мільйонів гривень кожному відповідно", - повідомив Матіос.
З його слів, доказів їх шахрайської діяльності виявилося достатньо.
"І саме цікаве: під час обшуку одного з приміщень військові прокурори вилучили 40 (сорок) аркушів А-4, на яких наявний список (ПІБ) осіб, отриманих від них/переданих іншим (ПІБ) особам сум у доларах США (від 50 до 700 тисяч доларів) за призначення на керівні (від обласних і набагато вище управлінь правоохоронних та органів виконавчої влади) посади в органи державної влади і управління протягом червня-серпня поточного року. Напевно буде цікаво..." - додав Головний військовий прокурор.
"Сподіваюся, Генеральний прокурор продовжить з понеділка по новому реформувати органи прокуратури і не полишить свого вірного наміру ліквідувати військову прокуратуру. Саму головну проблему Росії та української Генпрокуратури. Правильно! Життя вимагає мудрих і своєчасних кроків. Це саме те! А це та інші розслідування? А далі хай цим займається хтось інший. Більш фаховий, ніж військові прокурори", - підсумував він.
Нагадаємо, як повідомив раніше заступник Генерального прокурора – Головний військовий прокурор Анатолій Матіос, група шахраїв у складі чотирьох осіб, представляючись довіреними особами Президента, вимагали від колишнього співробітника ДП “Укрспецекспорт” передати їм грошові кошти у сумі 570 тисяч доларів США за вирішення питання про призначення цієї особи на керівну посаду до державного концерну “Укроборонпром”.