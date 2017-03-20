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Четырех патрульных в Киеве отстранили от службы из-за вероятного избиения гражданина

Четырех патрульных в Киеве отстранили от службы из-за вероятного избиения гражданина

Киев  •  УНН

 • 15681 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Трех патрульных и командира роты отстранено от службы на время служебного расследования из-за вероятного избиения гражданина. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил начальник пресс-службы патрульной полиции Украины Виктор Шеверда.

Как сообщил В.Шеверда, в Киеве в пятницу, 17 марта, в полицию поступил вызов, на место приехали патрульные.

"Был вызов, патрульные прибыли на место. Гражданин заявил, что перед его домом яма и просил зафиксировать этот момент", - рассказал В.Шеверда.

По его словам, во время вызова патрульных произошел инцидент, по которому будет проводиться служебное расследование, был факт избиения гражданина.

"По факту отстранено четырех человек. Двое мужчин и женщина из экипажа патруля, которые находились на месте происшествия, и командир роты, так как он несет ответственность за личный состав. Их отстранили на время служебного расследования. Было ли это избиение, была ли это самооборона, или отражение нападения полицейских, или они намеренно избили гражданина. Это будет выяснено в ходе служебного расследования ", - сообщил он.

Напомним, злоумышленники избили офицера полиции в Кировоградской области .

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