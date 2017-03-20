Четырех патрульных в Киеве отстранили от службы из-за вероятного избиения гражданина

Как сообщил В.Шеверда, в Киеве в пятницу, 17 марта, в полицию поступил вызов, на место приехали патрульные.

"Был вызов, патрульные прибыли на место. Гражданин заявил, что перед его домом яма и просил зафиксировать этот момент", - рассказал В.Шеверда.

По его словам, во время вызова патрульных произошел инцидент, по которому будет проводиться служебное расследование, был факт избиения гражданина.

"По факту отстранено четырех человек. Двое мужчин и женщина из экипажа патруля, которые находились на месте происшествия, и командир роты, так как он несет ответственность за личный состав. Их отстранили на время служебного расследования. Было ли это избиение, была ли это самооборона, или отражение нападения полицейских, или они намеренно избили гражданина. Это будет выяснено в ходе служебного расследования ", - сообщил он.

Напомним, злоумышленники избили офицера полиции в Кировоградской области .