Чотирьох патрульних у Києві відсторонили від служби через ймовірне побиття громадянина

Як повідомив В.Шеверда, у Києві в п'ятницю, 17 березня, до правоохоронців надійшов виклик, на місце приїхали патрульні.

"Був виклик, патрульні прибули на місце. Громадянин заявив, що перед його будинком яма і просив зафіксувати цей момент", - розповів В.Шеверда.

З його слів, під час виклику патрульних стався інцидент, щодо якого проводитиметься службове розслідування, чи був факт побиття громадянина.

"По факту відсторонено чотирьох осіб. Двоє чоловіків і жінка з екіпажу патруля, які перебували на місці події, і командир роти, тому що він несе відповідальність за особовий склад. Їх відсторонено на час службового розслідування. Було це побиття, чи була це самооборона, чи відбиття нападу поліцейських, чи вони навмисно побили громадянина. Це буде з’ясовано під час службового розслідування", - повідомив він.

Нагадаємо, зловмисники побили офіцера поліції на Кіровоградщині.