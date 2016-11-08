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Четырех нелегалов из Турции задержали в Закарпатской области

Четырех нелегалов из Турции задержали в Закарпатской области

Киев • УНН

 • 7591 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Утром 8 ноября недалеко от границы с Венгрией пограничники задержали четырех нелегалов из Турции. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.

Так, пограничники обнаружили на окраине села Астей Береговского района четырех мужчин во время отработки оперативной информации о возможном незаконном пересечении границы.

Задержанные предъявили пограничникам паспорта граждан Турции и сообщили, что намеревались попасть в одну из стран Европейского Союза. На территорию Украины иностранцы прибыли законно. Однако в дальнейшем, самостоятельно отработав несколько маршрутов движения в заветную Европу, решили выбрать для незаконного пересечения границы именно Закарпатскую область.

Для составления административных протоколов, а также для выяснения всех обстоятельств незаконного путешествия иностранцев доставили в пограничное подразделение.

Дело по данному правонарушению будет передано в суд.

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