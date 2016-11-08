Чотирьох нелегалів з Туреччини затримали на Закарпатті
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Вранці 8 листопада неподалік кордону з Угорщиною прикордонники затримали чотирьох нелегалів з Туреччини. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
Так, прикордонники виявили на околиці села Астей Берегівського району чотирьох чоловіків під час відпрацювання оперативної інформації про можливий незаконний перетин кордону.
Затримані надали прикордонникам паспорти громадян Туреччини та повідомили, що мали намір потрапити до однієї з країн Європейського Союзу. На територію України іноземці прибули у законний спосіб. Однак в подальшому, самостійно відпрацювавши декілька маршрутів руху до омріяної Європи, вирішили обрати для незаконного перетину кордону саме Закарпаття.
Наразі для складання адміністративних протоколів, а також для з’ясування усіх обставин незаконної подорожі іноземців доставлено до прикордонного підрозділу.
Справу стосовно даного правопорушення буде передано до суду.