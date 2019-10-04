Четырьмя поединками стартовал новый сезон НХЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. В сильнейшей хоккейной лиге планеты НХЛ четырьмя противостояниями стартовал 103 регулярный сезон, сообщает УНН со ссылкой на сайт Лиги.
Получасовая церемония поднятия чемпионского баннера и завоевания Кубка Стэнли зарядила "Сент-Луис Блюз" энергией в домашней игре против "Вашингтона", но хватило ее только на восемь минут, за которые хозяева забросили две шайбы (Сэмми Блей и Алекс Пьетранджело).
После этого обнимались только игроки "Кэпиталз", которые забили трижды подряд и отпраздновали победу в матче двух последних обладателей Кубка Стэнли.
До первого перерыва Александр Овечкин выполнил классный кистевой бросок, сократив отставание, во втором периоде вторую в карьере шайбу в большинстве забросил Дмитрий Орлов, а в овертайме решающий гол забил Якуб Врана - 3:2.
Хоккеисты "Вегас" взял реванш у "Сан-Хосе" за поражение в семи матчевой серии предыдущего первого раунда плей-офф - 4:1. Дублем у хозяев отметился Райли Смит, один раз забив в меньшинстве, первый гол в НХЛ забил дебютант Коди Гласс, а еще одну шайбу забросил Марк Стоун. Единственную шайбу "Шаркс" забросил Маркус Соренсен.
Добавим, что в других противостояниях "Торонто" дома обыграл "Оттаву", а "Ванкувер" в гостях потерпел фиаско от "Эдмонтона".