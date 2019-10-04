Чотирма поєдинками стартував новий сезон НХЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. В найсильнішій хокейній лізі планети НХЛ чотирма протистояннями стартував 103 регулярний сезон, повідомляє УНН з посиланням на сайт Ліги.
Півгодинна церемонія підняття чемпіонського банера і завоювання Кубка Стенлі зарядила "Сент-Луїс Блюз" енергією у домашній грі проти "Вашингтона", але вистачило її тільки на вісім хвилин, за які господарі закинули дві шайби (Семмі Блей і Алекс П'єтранджело).
Після цього обіймалися тільки гравці "Кепіталз", які забили тричі поспіль і відсвяткували перемогу в матчі двох останніх володарів Кубка Стенлі.
До першої перерви Олександр Овечкін виконав класний кистьовий кидок, скоротивши відставання, у другому періоді другу в кар'єрі шайбу в більшості закинув Дмитро Орлов, а в овертаймі вирішальний гол забив Якуб Врана – 3:2.
Хокеїсти "Вегасу" взяв реванш у "Сан-Хосе" за поразку у семи матчевій серії попереднього першого раунду плей-офф – 4:1. Дублем у господарів відзначився Райлі Сміт, один раз забивши в меншості, перший гол в НХЛ забив дебютант Коді Гласс, а ще одну шайбу закинув Марк Стоун. Єдину шайбу "Шаркс" закинув Маркус Соренсен.
Додамо, що в інших протистояннях "Торонто" вдома обіграв "Оттаву", а "Ванкувер" в гостях зазнав фіаско від "Едмонтона".