Четырехкратная олимпийская чемпионка о войне в Украине: человеческая жизнь - это главная ценность
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Одна из самых титулованных спортсменок в истории мирового тенниса американка Серена Уильямс прокомментировала военное вторжение России в Украину. Слова Уильямс приводит "CNN", передает УНН.
Детали
Американка назвала полным хаосом то, что происходит на территории Украины.
Цитата
"Прямо сейчас мир в таком хаосе. Грустно наблюдать за тем, что происходит в Украине и России. Человеческая жизнь - это главная ценность. Совершенно неважно, откуда вы. Жизнь должна быть замечательной и иметь ценность", - подчеркнула теннисистка.
Справка
Уильямс четыре раза выигрывала Олимпийские игры и 39 раз становилась победительницей турниров "Большого шлема". Ранее сербский теннисист Новак Джокович проявил обеспокоенность ситуацией в Украине. Он поддержал украинца Сергея Стаховского, который покинул Венгрию и отправился в Украину. Серб также предложил финансовую поддержку.