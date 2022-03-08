Четырехкратная олимпийская чемпионка о войне в Украине: человеческая жизнь - это главная ценность

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Американка назвала полным хаосом то, что происходит на территории Украины.

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"Прямо сейчас мир в таком хаосе. Грустно наблюдать за тем, что происходит в Украине и России. Человеческая жизнь - это главная ценность. Совершенно неважно, откуда вы. Жизнь должна быть замечательной и иметь ценность", - подчеркнула теннисистка.

Справка

Уильямс четыре раза выигрывала Олимпийские игры и 39 раз становилась победительницей турниров "Большого шлема". Ранее сербский теннисист Новак Джокович проявил обеспокоенность ситуацией в Украине. Он поддержал украинца Сергея Стаховского, который покинул Венгрию и отправился в Украину. Серб также предложил финансовую поддержку.