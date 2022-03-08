Чотириразова олімпійська чемпіонка про війну в Україні: людське життя – це головна цінність
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Одна із найбільш титулованих спортсменок в історії світового тенісу американка Серена Вільямс прокоментувала військове вторгнення Росії в Україну. Слова Вільямс наводить "CNN", передає УНН.
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Американка назвала повним хаосом те, що відбувається на території України.
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"Прямо зараз світ у такому хаосі. Сумно спостерігати за тим, що відбувається в Україні та Росії. Людське життя – це головна цінність. Абсолютно немає значення, звідки ви. Життя має бути чудовим і мати цінність", - наголосила тенісистка.
Довідка
Вільямс чотири рази вигравала Олімпійські ігри та 39 разів ставала переможницею турнірів "Великого шолому". Раніше сербський тенісист Новак Джокович виявив стурбованість ситуацією в Україні. Він підтримав українця Сергія Стаховського, який покинув Угорщину та відправився в Україну. Серб також запропонував фінансову підтримку.