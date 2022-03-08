Чотириразова олімпійська чемпіонка про війну в Україні: людське життя – це головна цінність

Деталі

Американка назвала повним хаосом те, що відбувається на території України.

Цитата

"Прямо зараз світ у такому хаосі. Сумно спостерігати за тим, що відбувається в Україні та Росії. Людське життя – це головна цінність. Абсолютно немає значення, звідки ви. Життя має бути чудовим і мати цінність", - наголосила тенісистка.

Довідка

Вільямс чотири рази вигравала Олімпійські ігри та 39 разів ставала переможницею турнірів "Великого шолому". Раніше сербський тенісист Новак Джокович виявив стурбованість ситуацією в Україні. Він підтримав українця Сергія Стаховського, який покинув Угорщину та відправився в Україну. Серб також запропонував фінансову підтримку.