Четыре украинца покинули Индонезию до землетрясения - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. По предварительной информации, граждан Украины нет среди пострадавших от землетрясения в Индонезии. Об этом УНН сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД - начальник управления консульской деятельности Василий Кирилич.
"В настоящее время от индонезийской стороны также не поступала информация о наличии граждан Украины среди пострадавших в результате стихийного бедствия. В системе "ДРУГ" были зарегистрированы 4 гражданина Украины, но они покинули территорию Индонезии до землетрясения. Посольство Украины в Республике Индонезия продолжает мониторинг ситуации относительно возможного наличия среди пострадавших граждан Украины", - сообщил Кирилич.
По информации Посольства Украины, на острове Ломбок граждане Украины не находяться. Небольшое количество украинцев находится на острове Бали с туристической целью, они в украинское посольство не обращались.
Напомним, по меньшей мере 142 человека погибли в результате сильного землетрясения, поразившего индонезийские курортные острова Ломбок и Бали.