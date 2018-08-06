Четыре украинца покинули Индонезию до землетрясения - МИД

"В настоящее время от индонезийской стороны также не поступала информация о наличии граждан Украины среди пострадавших в результате стихийного бедствия. В системе "ДРУГ" были зарегистрированы 4 гражданина Украины, но они покинули территорию Индонезии до землетрясения. Посольство Украины в Республике Индонезия продолжает мониторинг ситуации относительно возможного наличия среди пострадавших граждан Украины", - сообщил Кирилич.



По информации Посольства Украины, на острове Ломбок граждане Украины не находяться. Небольшое количество украинцев находится на острове Бали с туристической целью, они в украинское посольство не обращались.



Напомним, по меньшей мере 142 человека погибли в результате сильного землетрясения, поразившего индонезийские курортные острова Ломбок и Бали.



