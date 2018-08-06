Чотири українці покинули Індонезію до землетрусу - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. За попередньою інформацією, громадян України немає серед постраждалих від землетрусу в Індонезії. Про це УНН повідомив заступник директора Департаменту консульської служби МЗС — начальник управління консульської діяльності Василь Кирилич.
"На даний час від індонезійської сторони також не надходила інформація щодо наявності громадян України серед постраждалих внаслідок стихійного лиха. У системі "ДРУГ" були зареєстровані 4 громадяни України, але вони залишили територію Індонезії до землетрусу. Посольство України в Республіці Індонезія продовжує моніторинг ситуації на можливу наявність серед постраждалих громадян України", - повідомив Кирилич.
За інформацією Посольства України, на острові Ломбок громадяни України не перебувають. Невелика кількість українців перебуває на острові Балі з туристичною метою, вони до українського посольства не зверталися.
Нагадаємо, щонайменше 142 людини загинули у результаті сильного землетрусу, що уразив індонезійські курортні острови Ломбок і Балі.