Четыре слэм-данка не спасли "Атланту" от очередного поражения в НБА

В первой половине баталии украинцу удалось отработать безошибочно в реализации бросков - 5/5 с игры причем четыре попадания были оформлены слэм-данками. В целом статистика украинца составила 12 очков (6/7 двухочковые) при 1 подборе. Однако его команда была разгромлена - 111:158.

Стоит отметить, что в "Рокетс" 60 очков набрал Джеймс Харден.

Добавим, "Хокс" остались на дне таблицы Восточной конференции.