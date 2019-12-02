Чотири слем-данки не врятували "Атланту" від чергової поразки в НБА

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Київ • УНН

 • 8611 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. В рамках матчу регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації "Х'юстон Рокетс" розгромив "Атланту Хоукс", передає кореспондент УНН.

У першій половині баталії українцю вдалося відпрацювати безпомилково в реалізації кидків – 5/5 з гри причому чотири влучання були оформлені слем-данками. Загалом статистика українця склала 12 очок (6/7 двоочкові) при 1 підбиранні. Проте його команда була розгромлена - 111:158.

Варто відзначити, що у "Рокетс" 60 очок набрав Джеймс Харден.

Додамо, "Хокс" залишились на дні таблиці Східної конференції.

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