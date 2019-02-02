Четыре года назад погиб Кузьма Скрябин

2 февраля 2015, на 86 км трассы Кривой Рог - Кировоград произошло столкновение внедорожника Toyota Sequoia, за рулем которого находился певец, и молоковоза ГАЗ-53. От полученных травм Андрей Кузьменко погиб на месте. Кузьменко возвращался из Кривого Рога, где накануне его группа дала концерт.

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Напомним, польские музыканты записали кавер на песню "Скрябина" к годовщине гибели А.Кузьменко .