Четыре года назад погиб Кузьма Скрябин
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Четыре года назад (2 февраля 2015 года) в дорожно-транспортном происшествии возле села Лозоватка (Днепропетровская область) погиб лидер группы "Скрябин" Андрей Кузьменко, передает УНН.
2 февраля 2015, на 86 км трассы Кривой Рог - Кировоград произошло столкновение внедорожника Toyota Sequoia, за рулем которого находился певец, и молоковоза ГАЗ-53. От полученных травм Андрей Кузьменко погиб на месте. Кузьменко возвращался из Кривого Рога, где накануне его группа дала концерт.
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Напомним, польские музыканты записали кавер на песню "Скрябина" к годовщине гибели А.Кузьменко .