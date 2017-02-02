Польські музиканти записали кавер на пісню "Скрябіна" до річниці загибелі А.Кузьменка

"Поляки не тільки поважають і люблять український народ, а й поважають українську культуру. Сьогодні - друга річниця смерті Андрія Кузьменка. Цією піснею ми вирішили віддати шану цьому митцю та українській культурі в цілому. Тому спеціально в рамках річниці ми підготували нашу версію однієї з його пісень", - розповів один із музикантів Томаш Пєхал.

Зазначимо, пісню "Шампанські очі" хлопці виконали українською мовою.

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Нагадаємо, лідер гурту “Скрябін” Андрій Кузьменко загинув у автокатастрофі 2 лютого 2015 року, внаслідок зіткнення позашляховика, в якому знаходився співак, та вантажівки.