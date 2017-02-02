Польские музыканты записали кавер на песню "Скрябина" к годовщине гибели А.Кузьменко

"Поляки не только уважают и любят украинский народ, но и уважают украинскую культуру. Сегодня - вторая годовщина смерти Андрея Кузьменко. Этой песней мы решили отдать дань этому художнику и украинской культуре в целом. Поэтому специально в рамках годовщины мы подготовили нашу версию одной из его песен ", - рассказал один из музыкантов Томаш Пехал.

Отметим, песню "Шампанские глаза" ребята исполнили украинском языке.

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Напомним, лидер группы "Скрябин" Андрей Кузьменко погиб в автокатастрофе 2 февраля 2015 года, в результате столкновения внедорожника, в котором находился певец, и грузовика.