Польские музыканты записали кавер на песню "Скрябина" к годовщине гибели А.Кузьменко
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Польский коллектив KWARTYRNIK записал кавер на песню группы "Скрябин" "Шампанские глаза", приурочив композицию ко второй годовщине гибели музыканта Андрея Кузьменко, передает УНН.
"Поляки не только уважают и любят украинский народ, но и уважают украинскую культуру. Сегодня - вторая годовщина смерти Андрея Кузьменко. Этой песней мы решили отдать дань этому художнику и украинской культуре в целом. Поэтому специально в рамках годовщины мы подготовили нашу версию одной из его песен ", - рассказал один из музыкантов Томаш Пехал.
Отметим, песню "Шампанские глаза" ребята исполнили украинском языке.
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Напомним, лидер группы "Скрябин" Андрей Кузьменко погиб в автокатастрофе 2 февраля 2015 года, в результате столкновения внедорожника, в котором находился певец, и грузовика.