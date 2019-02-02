Чотири роки тому загинув Кузьма Скрябін
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Чотири роки тому (2 лютого 2015 року) у дорожньо-транспортній пригоді біля села Лозуватка (Дніпропетровська область) загинув лідер групи "Скрябін" Андрій Кузьменко, передає УНН.
2 лютого 2015 року, на 86 км траси Кривий Ріг — Кіровоград відбулося зіткнення позашляховика Toyota Sequoia, за кермом якого перебував співак, і молоковоза ГАЗ-53. Від отриманих травм Андрій Кузьменко загинув на місці. Кузьменко повертався з Кривого Рогу, де напередодні його гурт дав концерт.
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Нагадаємо, польські музиканти записали кавер на пісню "Скрябіна" до річниці загибелі А.Кузьменка.