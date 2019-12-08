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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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Четыре человека погибли во время стрельбы недалеко от резиденции президента Мексики

Четыре человека погибли во время стрельбы недалеко от резиденции президента Мексики

Киев  •  УНН

 • 9404 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Четыре человека погибли, еще несколько получили ранения в результате стрельбы, произошедшей в субботу недалеко от резиденции президента Мексики. Об этом пишет Xinhuanet, передает УНН.

“Вооруженный человек вошел в жилой дом недалеко от Национального дворца для того, чтобы справить нужду. Однако после того, как жители дома сделали замечание, он вытащил пистолет и открыл огонь”, — говорится в сообщении.

Три человека погибли, сам нападавший был застрелен сотрудником полиции, заявили официальные представители, пишет издание.

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“Президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора не было в резиденции, когда произошел этот инцидент”, — добавляется в сообщении.

Напомним, мэр мексиканского города привязали к пикапу и волочили по улицам.

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