Чотири людини загинули під час стрілянини недалеко від резиденції президента Мексики
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Чотири людини загинули, ще кілька отримали поранення в результаті стрілянини, що сталася в суботу недалеко від резиденції президента Мексики. Про це пише Xinhuanet, передає УНН.
“Озброєний чоловік увійшов в житловий будинок неподалік від Національного палацу для того, щоб справити нужду. Однак після того, як мешканці будинку зробили зауваження, він витягнув пістолет і відкрив вогонь”, — йдеться у повідомленні.
Троє людей загинули, сам нападник був застрелений співробітником поліції, заявили офіційні представники, пише видання.
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“Президента Мексики Андреса Мануеля Лопеса Обрадора не було в резиденції, коли стався цей інцидент”, — додається у повідомленні.
Нагадаємо, мера мексиканського міста прив’язали до пікапу і волочили вулицями.