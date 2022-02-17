Четыре человека погибли из-за непогоды в Северной Европе
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Метеорологи предупредили в четверг, что в ближайшие дни на север Европы может обрушиться серия штормов после того, как за ночь в регионе пронеслись сильные ветры, в результате которых погибли по меньшей мере четыре человека, были повреждены линии электропередач и возникли массовые задержки в поездках. Об этом УНН пишет со ссылкой на АР.
Детали
Движение поездов было остановлено в Шотландии и некоторых частях Англии и Нидерландах из-за падения деревьев и линий электропередач во время шторма, названного метеорологической службой Великобритании "Dudley".
Амстердамский аэропорт Схипхол предупредил путешественников, что рейсы будут задержаны из-за сильного ветра. Lufthansa и другие авиакомпании также отменили несколько рейсов из-за шторма, получившего в Германии название "Ylenia".
Два автомобилиста в Германии, одному из которых 37 лет, а другому 55 лет, погибли в результате падения деревьев на их автомобили в Бад-Бевензене, на юг от Гамбурга и в районе Гарца на юго-запад от Берлина.
Два человека также погибли в польском городе Кракове, где из-за сильного ветра что обрушил строительный кран.
Немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn заявила, что в четверг приостановила междугороднее сообщение в семи северных штатах.
Самый густонаселенный штат страны, Северный Рейн-Вестфалия, как мера закрыл школы, а власти ряда других штатов заявила, что ученики могут оставаться дома, если захотят.
Метеорологи заявили, что скорость ветра достигла 135 километров в час в низинных районах Германии.
В Чехии сотни тысяч людей временно остались без электричества из-за падения деревьев на линии электропередач. Тысячи домов остались без электричества в Великобритании и Германии.
Ожидается, что циклоническая погода над северной Атлантикой в ближайшие дни вызовет новые штормы в сторону Европы.