Четыре человека погибли из-за непогоды в Северной Европе

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Метеорологи предупредили в четверг, что в ближайшие дни на север Европы может обрушиться серия штормов после того, как за ночь в регионе пронеслись сильные ветры, в результате которых погибли по меньшей мере четыре человека, были повреждены линии электропередач и возникли массовые задержки в поездках. Об этом УНН пишет со ссылкой на АР.