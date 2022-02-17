Чотири людини загинули через негоду у Північній Європі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Метеорологи попередили в четвер, що найближчими днями на північ Європи може обрушитися серія штормів після того, як за ніч у регіоні пронеслися сильні вітри, внаслідок яких загинули щонайменше чотири людини, були пошкоджені лінії електропередач і виникли масові затримки в поїздках. Про це УНН пише з посиланням на АР.
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Рух поїздів був зупинений у Шотландії, деяких частинах Англії та Нідерландах через падіння дерев та ліній електропередач під час шторму, названого метеорологічною службою Великої Британії "Dudley".
Амстердамський аеропорт Схіпхол попередив мандрівників, що рейси будуть затримані через сильний вітер. Lufthansa та інші авіакомпанії також скасували кілька рейсів через шторм, який отримав у Німеччині назву "Ylenia".
Два автомобілісти в Німеччині, одному з яких 37 років, а іншому 55 років, загинули внаслідок падіння дерев на їхні автомобілі в Бад-Бевензені, на південь від Гамбурга, та в районі Гарца на південний захід від Берліна.
Двоє людей також загинули в польському місті Кракові, де через сильний вітер обвалився будівельний кран.
Німецька залізнична компанія Deutsche Bahn заявила, що в четвер призупинила міжміське сполучення в семи північних штатах.
Найбільш густонаселений штат країни, Північний Рейн-Вестфалія, як запобіжний захід закрив школи, а влада кількох інших штатів заявила, що учні можуть залишатися вдома, якщо захочуть.
Метеорологи заявили, що швидкість вітру сягнула 135 кілометрів на годину у низинних районах Німеччини.
У Чехії сотні тисяч людей тимчасово залишилися без електрики через падіння дерев на лінії електропередач. Тисячі будинків також залишилися без електрики у Великій Британії та Німеччині.
Очікується, що циклонічна погода над північною Атлантикою найближчими днями викличе нові шторми у бік Європи.