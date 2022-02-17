Чотири людини загинули через негоду у Північній Європі

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Метеорологи попередили в четвер, що найближчими днями на північ Європи може обрушитися серія штормів після того, як за ніч у регіоні пронеслися сильні вітри, внаслідок яких загинули щонайменше чотири людини, були пошкоджені лінії електропередач і виникли масові затримки в поїздках. Про це УНН пише з посиланням на АР.