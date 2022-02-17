Чотири людини загинули через негоду у Північній Європі

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 35687 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 60859 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 75037 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 103394 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 112221 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 104231 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 126268 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 166153 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 178216 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215215 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3 м/с
92 %
747 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 91748 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 166741 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 227307 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 52060 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 31373 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 227352 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 166763 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 284670 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 404800 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 657563 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 31373 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 95983 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 133765 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 158807 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 179333 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Чотири людини загинули через негоду у Північній Європі

Чотири людини загинули через негоду у Північній Європі

Київ • УНН

 • 18514 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Метеорологи попередили в четвер, що найближчими днями на північ Європи може обрушитися серія штормів після того, як за ніч у регіоні пронеслися сильні вітри, внаслідок яких загинули щонайменше чотири людини, були пошкоджені лінії електропередач і виникли масові затримки в поїздках. Про це УНН пише з посиланням на АР.

Деталі

Рух поїздів був зупинений у Шотландії, деяких частинах Англії та Нідерландах через падіння дерев та ліній електропередач під час шторму, названого метеорологічною службою Великої Британії "Dudley".

Амстердамський аеропорт Схіпхол попередив мандрівників, що рейси будуть затримані через сильний вітер. Lufthansa та інші авіакомпанії також скасували кілька рейсів через шторм, який отримав у Німеччині назву "Ylenia".

Два автомобілісти в Німеччині, одному з яких 37 років, а іншому 55 років, загинули внаслідок падіння дерев на їхні автомобілі в Бад-Бевензені, на південь від Гамбурга, та в районі Гарца на південний захід від Берліна.

Двоє людей також загинули в польському місті Кракові, де через сильний вітер обвалився будівельний кран.

Німецька залізнична компанія Deutsche Bahn заявила, що в четвер призупинила міжміське сполучення в семи північних штатах.

Найбільш густонаселений штат країни, Північний Рейн-Вестфалія, як запобіжний захід закрив школи, а влада кількох інших штатів заявила, що учні можуть залишатися вдома, якщо захочуть.

Метеорологи заявили, що швидкість вітру сягнула 135 кілометрів на годину у низинних районах Німеччини.

У Чехії сотні тисяч людей тимчасово залишилися без електрики через падіння дерев на лінії електропередач. Тисячі будинків також залишилися без електрики у Великій Британії та Німеччині.

Очікується, що циклонічна погода над північною Атлантикою найближчими днями викличе нові шторми у бік Європи.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$84,554.90
Золото
$3,157.29
Tesla
$268.93
Brent
$74.08
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.25
Ethereum
$1,870.33