Четыре человека пропали без вести после столкновения двух японских судов

КИЕВ. 26 мая. УНН. В воскресенье утром два грузовых судна столкнулись в акватории неподалеку от японской префектуры Тиба. В результате один из них затонул, четыре человека, находившиеся на его борту, пропали без вести. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на Береговую охрану Японии, передает УНН со ссылкой на “Синьхуа”.