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Четыре человека пропали без вести после столкновения двух японских судов

Четыре человека пропали без вести после столкновения двух японских судов

Киев  •  УНН

 • 7734 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. В воскресенье утром два грузовых судна столкнулись в акватории неподалеку от японской префектуры Тиба. В результате один из них затонул, четыре человека, находившиеся на его борту, пропали без вести. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на Береговую охрану Японии, передает УНН со ссылкой на “Синьхуа”.

По сообщениям СМИ, в 02:00 по местному времени (20:00 Киев) к югу в акватории, находящейся на расстоянии 11 км к югу от побережья префектуры Тиба, произошло столкновение двух судов, в результате чего один из них затонул.

На его борту находились пять человек, однако лишь капитану судна удалось спастись, четыре члена экипажа считаются пропавшими без вести. Четыре человека, находившихся на борту другого судна, не пострадали.

К настоящему моменту Береговая охрана Японии направила к месту происшествия патрульные катера и вертолеты для поиска пропавших. Причина инцидента выясняется.

Сообщается, что затонувшее судно перевозило около 1300 тонн стального проката и следовало в Осаку. Вечером в субботу в префектуре Тиба было объявлено предупреждение о тумане.

Напомним, ночью у Канн, вскоре после закрытия Каннского кинофестиваля, столкнулись две яхты, есть погибший.

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