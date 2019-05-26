Чотири людини пропали безвісти після зіткнення двох японських судів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. У неділю вранці два вантажних судна зіткнулися в акваторії неподалік від японської префектури Тіба. В результаті один з них затонуло, чотири людини, що знаходилися на його борту, пропали без вісті. Про це повідомили місцеві ЗМІ з посиланням на Берегову охорону Японії, передає УНН із посиланням на "Сіньхуа".
За повідомленнями ЗМІ, в 02:00 за місцевим часом (20:00 Київ) на південь в акваторії, що знаходиться на відстані 11 км на південь від узбережжя префектури Тіба, сталося зіткнення двох суден, в результаті чого один з них затонуло.
На його борту знаходилися п’ять осіб, проте лише капітану судна вдалося врятуватися, чотири члени екіпажу вважаються зниклими безвісти. Чотири людини, що знаходилися на борту іншого судна, не постраждали.
До теперішнього моменту Берегова охорона Японії направила до місця події патрульні катери і вертольоти для пошуку зниклих. Причина інциденту з’ясовується.
Повідомляється, що затонуле судно перевозило близько 1300 тонн сталевого прокату і прямувало в Осаку. Увечері в суботу в префектурі Тіба було оголошено попередження про туман.
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