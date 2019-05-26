Чотири людини пропали безвісти після зіткнення двох японських судів

КИЇВ. 26 травня. УНН. У неділю вранці два вантажних судна зіткнулися в акваторії неподалік від японської префектури Тіба. В результаті один з них затонуло, чотири людини, що знаходилися на його борту, пропали без вісті. Про це повідомили місцеві ЗМІ з посиланням на Берегову охорону Японії, передає УНН із посиланням на "Сіньхуа".