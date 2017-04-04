Четыре иностранца пострадали во время теракта в метро Петербурга

"По нашим данным четыре иностранца. Еще гражданин Латвии, он в Елизаветскую (больницу) поступил", - сказал В.Колабутин.

Ранее губернатор Петербурга Георгий Полтавченко сообщил, что среди пострадавших трое иностранцев: граждане Беларуси, Узбекистана и Таджикистана.

Напомним, 3 апреля около 14:40 в вагоне поезда на перегоне станций метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. Была организована эвакуация граждан. Всего было эвакуировано более 1,2 тыс. человек.

Число жертв теракта в петербургском метро достигло 14 человек.

В Санкт-Петербурге началась трехдневный траур по погибшим в метро.