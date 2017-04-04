Чотири іноземці постраждали під час теракту в метро Петербурга
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Чотири іноземці постраждали в результаті теракту в петербурзькому метрополітені. Про це сьогодні повідомив журналістам голова міського комітету з охорони здоров'я Валерій Колабутін, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
“За нашими даними чотири іноземці. Ще громадянин Латвії, він в Єлизаветську (лікарню) надійшов”, — сказав В.Колабутін.
Раніше губернатор Петербурга Георгій Полтавченко повідомив, що серед постраждалих троє іноземців: громадяни Білорусії, Узбекистану і Таджикистану.
Нагадаємо, 3 квітня близько 14:40 у вагоні поїзда на перегоні станцій метро “Технологічний інститут” і “Сінна площа” в Санкт-Петербурзі стався вибух невстановленого вибухового пристрою. Була організована евакуація громадян. Всього було евакуйовано понад 1,2 тис. осіб.
Кількість жертв теракту в петербурзькому метро сягнула 14 осіб.
У Санкт-Петербурзі розпочалася триденна жалоба за загиблими у метро.